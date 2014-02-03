В Бокситогорском районе один человек погиб и пятеро пострадали в крупном ДТП

Смертельная авария произошла на трассе Р-21 "Кола".

30 июля около 13 часов на 422 километре федеральной трассы А-114 "Вологда - Тихвин - трасса Р-21 "Кола" в Бокситогорском районе столкнулись три автомобиля. Авария произошла возле деревни Дыми, около поворота на Антониево-Дымский монастырь: в ДТП попали легковые автомобили Nissan и Great Wall, и микроавтобус УАЗ.



На место аварии оперативно прибыли экстренные службы, однако одна из пассажиров Nissan - женщина 44 лет - погибла на месте до их прибытия. По предварительным данным, еще шестеро, включая одного ребенка, пострадали; им оказывается необходимая медицинская помощь. Из покореженных машин их извлекали сотрудники 116 пожарной части.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

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Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург