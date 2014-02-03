  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Бокситогорском районе один человек погиб и пятеро пострадали в крупном ДТП
Сегодня, 14:40
133
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

В Бокситогорском районе один человек погиб и пятеро пострадали в крупном ДТП

0 0

Смертельная авария произошла на трассе Р-21 "Кола".

30 июля около 13 часов на 422 километре федеральной трассы А-114 "Вологда - Тихвин - трасса Р-21 "Кола" в Бокситогорском районе столкнулись три автомобиля. Авария произошла возле деревни Дыми, около поворота на Антониево-Дымский монастырь: в ДТП попали легковые автомобили Nissan и Great Wall, и микроавтобус УАЗ. 

На место аварии оперативно прибыли экстренные службы, однако одна из пассажиров Nissan - женщина 44 лет - погибла на месте до их прибытия. По предварительным данным, еще шестеро, включая одного ребенка, пострадали; им оказывается необходимая медицинская помощь. Из покореженных машин их извлекали сотрудники 116 пожарной части.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. 

Ранее на Петроградской набережной произошло ДТП с участием BMW и маршрутки МЧС. 

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

 

Теги: бокситогорский район, гибдд, дтп и чп ленобласть, дтп на трассе кола, смертельная авария, смерть на трассе
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии