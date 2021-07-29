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На Петроградской набережной произошло ДТП с участием BMW и маршрутки МЧС

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В результате аварии пострадали четверо человек.

На Петроградской набережной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки BMW и служебного автомобиля петербургских спасателей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла вечером 29 июля напротив дома №42. Известно, что водитель служебного Ford Transit перевозил двух сотрудниц ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России. Они выехали из корпуса на улице Оптиков и добирались до корпуса на улице Академика Лебедева. 

В результате столкновения пострадали четверо человек: 56-летнюю петербурженку направили в ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России на улице Оптиков. Медики диагностировали ей открытую черепно-мозговую травму и ушиб головы. Ещё одну 61-летнюю сотрудницу направили в Мариинскую больницу. Госпитализированы также 26-летний водитель иномарки и 61-летний водитель служебной машины. В аварии также пострадал припаркованный автомобиль Audi. Информация о состоянии участников ДТП уточняется.

Ранее мы писали, что в поселке Кузьмолово автомобиль сбил мотоциклиста.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, петроградская набережная
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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