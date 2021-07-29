В поселке Кузьмолово автомобиль насмерть сбил мотоциклиста

Водитель автомобиля не пропустил мотоциклиста на повороте.

Возле деревни Кузьмолово Всеволожского района Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля не пропустил на повороте мотоциклиста, что привело к аварии.

Мотоциклист от полученных травм скончался. Обстоятельства аварии, в том числе превышение допустимой скорости и виновников ДТП, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Ранее в Петербурге на перекрестке Долгоозерной и Парашютной мотоциклист попал в ДТП.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург