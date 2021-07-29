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В поселке Кузьмолово автомобиль насмерть сбил мотоциклиста

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Водитель автомобиля не пропустил мотоциклиста на повороте.

Возле деревни Кузьмолово Всеволожского района Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля не пропустил на повороте мотоциклиста, что привело к аварии. 
Мотоциклист от полученных травм скончался. Обстоятельства аварии, в том числе превышение допустимой скорости и виновников ДТП, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. 

Ранее в Петербурге на перекрестке Долгоозерной и Парашютной мотоциклист попал в ДТП. 

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: аварии на дорогах, дтп и часто ленобласть, кузьмолово, попал под колеса, трассы региона
Категории: ДТП, Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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