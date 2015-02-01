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Автоледи нарушила ПДД в деревне Кузьмолово, выехав на "встречку"

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Вину 53-летняя женщина признала и пообещала впредь не нарушать.

Сотрудник Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти рекомендуют исключить опасные маневры, которые могут привести к ДТП. 

Не все следуют правилам: в частности, видеорегистратор зафиксировал случай выезда на полосу встречного движения 1 августа. Водительница автомобиля BMW двигалась по Железнодорожной улице в деревне Кузьмолово и совершила обгон через сплошную линию разметки. 

Вину 53-летняя женщина признала и пообещала впредь не нарушать. На нее составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Санкция предусматривает штраф 7,5 тыс. рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге пройдет суд над нетрезвым водителем Cadillac Escalade. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кузьмолово, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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