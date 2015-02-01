Автоледи нарушила ПДД в деревне Кузьмолово, выехав на "встречку"

Вину 53-летняя женщина признала и пообещала впредь не нарушать.

Сотрудник Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти рекомендуют исключить опасные маневры, которые могут привести к ДТП.

Не все следуют правилам: в частности, видеорегистратор зафиксировал случай выезда на полосу встречного движения 1 августа. Водительница автомобиля BMW двигалась по Железнодорожной улице в деревне Кузьмолово и совершила обгон через сплошную линию разметки.

Вину 53-летняя женщина признала и пообещала впредь не нарушать. На нее составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Санкция предусматривает штраф 7,5 тыс. рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев.

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Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти