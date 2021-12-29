В администрации Кузьмолово прошел обыск

Исполняющий обязанности главы администрации Кузьмолово Юрий Спицин предположил, что силовики собираются вскрывать сейфы.

Спецназ и оперативники ФСБ с монтировками приехали в администрацию поселка Кузьмолово утром 4 февраля. Об этом сообщило издание 47news.

Исполняющий обязанности главы администрации Кузьмолово Юрий Спицин предположил, что силовики собираются вскрывать сейфы, и добавил, что открыть их можно и ключами. Однако Спицина и его адвоката "вытолкали на улицу".

По данным издания, вместе с сотрудниками ФСБ в здание зашел прежний глава администрации Вячеслав Сурмин. С депутатами и местными чиновниками он находится в конфликте.

Обыск проходит по уголовному делу о взятке в отношении главы муниципалитета Виктора Воронина. Сам он вину не признает, год находился в СИЗО, с января отпущен с запретом определенных действий.

Фото: Piter.tv