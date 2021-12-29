В администрации Кузьмолово прошел обыск

Спецназ и оперативники ФСБ с монтировками приехали в администрацию поселка Кузьмолово утром 4 февраля. Об этом сообщило издание 47news.
Исполняющий обязанности главы администрации Кузьмолово Юрий Спицин предположил, что силовики собираются вскрывать сейфы, и добавил, что открыть их можно и ключами. Однако Спицина и его адвоката "вытолкали на улицу".
По данным издания, вместе с сотрудниками ФСБ в здание зашел прежний глава администрации Вячеслав Сурмин. С депутатами и местными чиновниками он находится в конфликте.
Обыск проходит по уголовному делу о взятке в отношении главы муниципалитета Виктора Воронина. Сам он вину не признает, год находился в СИЗО, с января отпущен с запретом определенных действий.
Фото: Piter.tv
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