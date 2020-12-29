На момент появления записи дорожную полицию на месте происшествия не заметили.

Массовая авария на КАД осложнила движение у Дачного проспекта в Петербурге. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" днем 6 января. Коммментаторы увидели столкновение трех автомобилей, а у одного из них оказалась сильно повреждена передняя часть. На момент появления записи дорожную полицию на месте происшествия не заметили.

На внутренней стороне КАДа, после съезда с Дачного проспекта, кого-то размотало. Стоит три машины, служб нет – написали пользователи в группе.

Ранее "Мост глупости" на Софийской улице поймал очередную "Газель". Ещё одно транспортное средство не прошло под переправой по высоте. По подсчетам неравнодушных граждан, эта машина стала 199-й из тех, что попались в ловушку "моста".

Фото: vk.com/spb_today