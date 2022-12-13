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Полиция проводит проверку по факту ДТП на Каменноостровском проспекте
Сегодня, 8:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полиция проводит проверку по факту ДТП на Каменноостровском проспекте

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Автомобиль Chery сбил столб. Несмотря на серьёзные повреждения автомобиля, 45-летний водитель не пострадал и был направлен на химико-токсикологическую экспертизу. 

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Петроградском районе, в котором водитель легковушки сбил столб. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 21 апреля в 01:57 поступило сообщение о том, что у дома 22 по Каменноостровскому проспекту легковой автомобиль Chery сбил столб. Несмотря на серьёзные повреждения автомобиля, 45-летний водитель не пострадал и был направлен на химико-токсикологическую экспертизу. 

Полицией проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.

Накануне на дороге Гатчина-Куровицы в аварии с Газелью погиб 18-летний водитель BMW.

Фото: Piter.tv

Теги: chery, каменноостровский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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Jeaniash Jugignic
Сегодня 9:14

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