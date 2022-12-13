Полиция проводит проверку по факту ДТП на Каменноостровском проспекте

Автомобиль Chery сбил столб. Несмотря на серьёзные повреждения автомобиля, 45-летний водитель не пострадал и был направлен на химико-токсикологическую экспертизу.

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Петроградском районе, в котором водитель легковушки сбил столб. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 21 апреля в 01:57 поступило сообщение о том, что у дома 22 по Каменноостровскому проспекту легковой автомобиль Chery сбил столб. Несмотря на серьёзные повреждения автомобиля, 45-летний водитель не пострадал и был направлен на химико-токсикологическую экспертизу.

Полицией проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.

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Фото: Piter.tv