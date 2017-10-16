Число пострадавших в аварии в Железноводске увеличилось

Число пострадавших в аварии в Железноводске возросло до 16 человек, сообщают власти.

В ДТП легкового автомобиля и маршрутной "Газели" в Железноводске Ставропольского края пострадали 16 человек, еще двое погибли.

Авария произошло в районе 19 часов в среду, 22 сентября на улице Ленина в Железноводске. По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с маршруткой, следовавшей по пути Пятигорск - Железноводск.

От полученных травм на месте аварии умерли 24-летний водитель и пассажир "легковушки". О причинах ДТП не сообщается.

Ранее 22 сентября в массовом ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека.

Видео: Instagram / @moiseev.eugene