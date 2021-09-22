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В массовом ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека

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Причины и обстоятельств аварии устанавливаются.

В российской столице произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, авария произошла утром 22 сентября на трассе М-2 "Крым". Участниками ДТП стали три легковых автомобиля и одна фура. В происшествии пострадали четыре человека. им была оказана необходимая медицинская помощь.

Причины и обстоятельств аварии устанавливаются.

Ранее на КАД после столкновения с отбойником сгорела "Газель".

Видео: ВКонтакте / Чехов Вид

Теги: дтп, м-2 крым, подмосковье
Категории: Новости России, Происшествия, ДТП, Лента новостей,

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