В массовом ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека

Причины и обстоятельств аварии устанавливаются.

В российской столице произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, авария произошла утром 22 сентября на трассе М-2 "Крым". Участниками ДТП стали три легковых автомобиля и одна фура. В происшествии пострадали четыре человека. им была оказана необходимая медицинская помощь.

Причины и обстоятельств аварии устанавливаются.

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