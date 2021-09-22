В массовом ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека

В российской столице произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
По данным ведомства, авария произошла утром 22 сентября на трассе М-2 "Крым". Участниками ДТП стали три легковых автомобиля и одна фура. В происшествии пострадали четыре человека. им была оказана необходимая медицинская помощь.
Причины и обстоятельств аварии устанавливаются.
Ранее на КАД после столкновения с отбойником сгорела "Газель".
Видео: ВКонтакте / Чехов Вид
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все