В Ленобласти пьяный 18-летний водитель устроил аварию с 8 пострадавшими

Все госпитализированы, включая самого водителя.

Полиция проводит проверку по факту ДТП на 232 км автодороги "Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово". Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 232 км автодороги "Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово" 16 августа 18-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2110", не справился с управлением и столкнулся с едущим по встречке Honda CR-V под управлением 41-летнего водителя. Отмечается, что 18-летний автомобилист был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП водитель автомобиля Honda CR-V, а также его 41-летняя жена, 13-летний сын, и 66-летняя пассажирка в удовлетворительном состоянии госпитализированы. Водитель автомобиля "ВАЗ 2110" госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Что касается пассажиров отечественного автомобиля, то 16-летняя девушка находится в тяжелом состоянии, ещё двое подростков 14 и 16 лет находятся в состоянии средней степени тяжести. Все госпитализированы.

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Фото: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти