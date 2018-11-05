Видео: Пьяный водитель устроил ДТП в попытке скрыться от полиции

Нарушитель попытался проехать между маршруткой и "Рено", однако машина получила серьезные повреждения.

В понедельник, 5 ноября, в Калининском районе Санкт-Петербурга убегавший от полиции водитель на иномарке устроил масоовое ДТП. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Как стало известно, авария случилась в районе восьми часов утра на перекрёстке Энгельса и Рубцова. Водитель "Хендай Солярис" не подчинился требованию сотрудников ГИБДД остановиться и попытался скрыться. На перекрёстке нарушитель попытался проехать между маршруткой и "Рено", и хоть это у него и получилось, у иномарки автомобиля почти оторвало переднее левое колесо, из-за чего продолжить движение ему не удалось.

Почти сразу на место ЧП подоспели сотрудники ГИБДД. Водитель и пассажир "Соляриса" попытались скрыться, однако первого удалось задержать. По предварительной информации, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия проводится проверка.

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