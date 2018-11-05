Видео: Возле "Пионерской" столкнулись две иномарки

Свидетели отмечают, что несмотря на серьёзные повреждения авто, в ДТП люди серьёзно не пострадали.

В понедельник, 5 ноября, возле метро Пионерская произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, авария случилась в районе двух часов дня на перекрёстке проспектов Испытателей и Коломяжского. Как видно из ролика две иномарки совершили столкновение, в результате которого у машин пострадала передняя часть. Свидетели отмечают, что несмотря на серьёзные повреждения авто, в ДТП люди серьёзно не пострадали. На месте работают сотрудники полиции.

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Видео: Piter.TV