Видео: На Индустриальном проспекте иномарка вылетела на тротуар

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

В понедельник, 5 ноября, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, авария случилась на перекрёстке Индустриального проспекта с проспектом Ударника. По предварительной информации, иномарка "Черри" врезалась в автомобиль "КИА" и вылетела на тротуар. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Данные о пострадавших уточняются.

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Видео: Piter.TV