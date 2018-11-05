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Видео: На Индустриальном проспекте иномарка вылетела на тротуар

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На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

В понедельник, 5 ноября, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, авария случилась на перекрёстке Индустриального проспекта с проспектом Ударника. По предварительной информации, иномарка "Черри" врезалась в автомобиль "КИА" и вылетела на тротуар. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Данные о пострадавших уточняются.

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Видео: Piter.TV

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Теги: авария , индустриальный проспект , проспект ударника
Категории: Лента новостей Картина дня Происшествия Новости СПб

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