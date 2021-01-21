  1. Главная
"Леноблводоканал" завершил аварийно-восстановительные работы на водопроводе в Киришах
Благодаря принятым мерам система водоснабжения города продолжает функционировать стабильно

Специалисты Леноблводоканала оперативно устранили аварию на водопроводной магистрали диаметром 500 мм в городе Кириши, сохранив бесперебойное обеспечение водой жителей, сообщила пресс-служба компании.

Первоначально техника на гусеничном ходу обеспечила доступ к поврежденному участку трубы, создав безопасный котлован для дальнейших действий. Далее силами специализированной бригады с применением дизельных насосов осуществлено контролируемое осушение рабочей зоны. Повреждение устранялось методом установки специальной стальной накладки — ремонтного хомута, способного выдержать высокое внутреннее давление воды.

Благодаря принятым мерам система водоснабжения города продолжает функционировать стабильно.

