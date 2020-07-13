Ветхий мостик отделяет жителей ЖК в Петергофе от цивилизации

Жители микрорайона Петергофа на улице Парковой вынуждены ходить до школ, поликлиник и остановок общественного транспорта по ветхому деревянному мостику.

Ежедневно опасности подвергаются дети, пожилые и люди с ограниченными возможностями, которые передвигаются по мосту.

"Зимой, так как этот мостик ничейный, он не убирается, здесь просто вытаптывается снег, наледь, много было случаев, когда люди падали, получали травмы". Константин Матюшенко, местный житель

Изначально мост использовали рабочие во время строительства ЖК, однако дом на улице Парковой введен в эксплуатацию еще в 2013 году.

Активисты неоднократно обращались в администрацию и прокуратуру Петродворцового района.

"Жители периодически, раз в несколько лет, собственными силами приводят в порядок это мостик, но больше о нем никто не заботится. Иногда застройщик по инициативе администрации что-то здесь делает, но, к сожалению, никаких серьезных усилий со стороны органов власти, направленных на решение этой проблемы, мы не наблюдаем".



Кирилл Белоусов, активист микрорайона в Петергофе

400 подписей собрали местные жители в обращении к губернатору Беглову с просьбой принять меры по демонтажу моста. Власти ответили: работы начнутся при выделении необходимого финансирования.

Жители надеются, что к новому году смогут ходить по нормальной дороге.

Ранее стало известно, что Шлиссельбургский мост отреставрируют, сохранив его исторический облик.