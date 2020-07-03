Шлиссельбургский мост отреставрируют, сохранив его исторический облик

Сейчас переправа через Обводный канал находится в удручающем состоянии.

Капитальный ремонт Шлиссельбургского моста через Обводный канал затронет, в первую очередь, железобетонное пролетное строение и устои. Об это рассказало издание "Канонер". Точнее, им сохранят исторический облик, лишь обновив материалы. Пролетное строение усилят композитными материалами, реставрируют бетонное перильное ограждение. Главное, сохранят габариты.

Вообще переправа у Невы была построена в 1929 году по проекту двух советских инженеров Бугаевой и Васильева. Арочный мост, по всем канонам конца 20-ых годов, выполнен из монолитного железобетона.

Сейчас мост выглядит обветшалым и продолжает выдерживать плотный автомобильный трафик.

Ранее, в 2016 году, мост планировали снести под ноль, воссоздав улучшению версию переправы. Правда, на другом месте, с менее плотным автотрафиком.

Ранее стало известно, что в Киришах стартовало строительство временного моста через Волхов.

Видео, фото: Piter.TV