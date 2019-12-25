В Киришах стартовало строительство временного моста через Волхов

В Киришах идет установка опор для временного моста через реку Волхов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
Переправа нужна для того, чтобы строители смогли подобраться к руслу и поставить сваи. Затем будет возможно установить основной каркас длиной 124 метра.
Добавим, что мост строят для разгрузки городских трасс. В последнее время транспортный поток в Киришах значительно возрос.
Ранее мы рассказали о том, что от Выборга до Финской границы проложат новую дорогу.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все