В Киришах стартовало строительство временного моста через Волхов

Сооружение будет выполнять техническую функцию

В Киришах идет установка опор для временного моста через реку Волхов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Переправа нужна для того, чтобы строители смогли подобраться к руслу и поставить сваи. Затем будет возможно установить основной каркас длиной 124 метра.

Добавим, что мост строят для разгрузки городских трасс. В последнее время транспортный поток в Киришах значительно возрос.



Ранее мы рассказали о том, что от Выборга до Финской границы проложат новую дорогу.



Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области