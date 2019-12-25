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В Киришах стартовало строительство временного моста через Волхов
Сегодня, 16:06
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lizapoluda

В Киришах стартовало строительство временного моста через Волхов

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Сооружение будет выполнять техническую функцию

 

В Киришах идет установка опор для временного моста через реку Волхов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
Переправа нужна для того, чтобы строители смогли подобраться к руслу и поставить сваи. Затем будет возможно установить основной каркас длиной 124 метра.
Добавим, что мост строят для разгрузки городских трасс. В последнее время транспортный поток в Киришах значительно возрос.

Ранее мы рассказали о том, что от Выборга до Финской границы проложат новую дорогу. 


Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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