От Выборга до Финской границы проложат новую дорогу

Общая сумма проекта составила 5 миллионов евро.

Комитет приграничного сотрудничества России и Финляндии одобрил дорожные строительство в обход Сайменского канала от Выборга до пункта финско-Российской границы "Брусничное". Об этом сообщил РИА новости со ссылкой на директора программы Юкка-Пекку Бергмана рассказал во вторник, 30 июня.

Всего комитетом было одобрено 9 проектов на сумму примерно 5 миллионов евро. Из них 80% окупятся за счёт средств гранта, а 20% - за счёт российского минтранса и регионального бюджета.

Напомним, что впервые информация об обходной дороге появилась в 2018 году: по информации минтранса, двухполосный путь из России в Финляндию протяжённостью 19 километров в дальнейшем дополнится ещё двумя полосами.

Согласование проекта произойдет в ближайшие месяцы.

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