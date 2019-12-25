Мост через Вуоксу готовятся сдать в следующем году

Однако работы могут завершиться и раньше.

Строительство моста через реку Вуокса подойдет к концу в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Светогорского городского поселения со ссылкой на начальника участка № 1 ООО "Строительная компания "Балтийский берег" Сергея Мороза.







Отметим, что переправа появится на месте старой двухполосной конструкции 1976 года постройки: специалисты, работающие на 36 километре дороги "Выборг – Светогорск",

разубирать пролетное строение, восстанавливают опоры, заново монтируют опорные части и новое пролетное строение, переустраивают линии связи и освещения.

Длина нового моста будет составлять будет 348,22 метра с учетом проходов, а ширина - 14,4 метра. Стоимость строительства - около 709 миллионов рублей.



Согласно данным начальника участка Сергея Мороза, мост строится согласно графику. Сейчас он готов на 50%. Возможно, конструкция будет готова и раньше запланированного срока – 15 ноября 2021 года.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге появятся светодиодные светофоры.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Светогорское городское поселение"