В Выборге появятся светодиодные светофоры

Их установка необходима для безопасности пешеходов и водителей.

К концу текущего года все светофоры в Выборге заменят на светодиодные аналоги. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Основной целью мероприятий является обеспечение безопасности участников дорожного движения, в особенности у школ и детсадов. Так, современное оборудование появится на перекрестках Московского проспекта и Крепостной улицы, Железнодорожной улицы и улицы Кривоносова с Ильинской улицей, а также на участках дорог: Ленинградский проспект - набережная 40-летия ВЛКСМ; Ленинградское шоссе - улица Куйбышева; Ленинградское шоссе - Московский проспект - улица Акулова; Ленинградское шоссе – Александра Невского. Кроме того, в скором времени светофоры заменят на перекрестке проспекта Ленина и бульвара Кутузова.

В общей сложности на выборгские дороги нанесено 9 000 квадратных метров продольной и поперечной разметки.

По словам начальника отдела дорожного хозяйства, транспорта и связей администрации Выборгского района Алексея Забойкина, все мероприятия проводятся в рамках муниципальных программ.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге восстанавливают пострадавшую в ДТП остановку.

Фото: Piter.TV