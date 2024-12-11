191 потребитель остается без света из-за последствий циклона в Ленобласти

Со 2 по 4 февраля в регионе сообщалось о множественных аварийных отключениях электроэнергии.

Прокуратура Ленинградской области поставила на контроль устранение последствий непогоды, которая обрушилась на поселения в регионе в начале февраля. Со 2 числа в области произошло 118 отключений света, – сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Основными причинами аварийных отключений стали обрыв проводов из-за падения деревьев и веток на линии электропередачи, а также налипание мокрого снега и порывы ветра. Прокуратура Ленинградской области

На данный момент без электроэнергии пребывает 191 потребитель. При этом, как отмечают в пресс-службе, нормативный срок восстановления электроснабжения не превышен.

По данным Администрации Тихвинского района, на местах отключения света работает свыше 20-ти аварийных бригад ПАО "Россети Ленэнерго", МБУ "Зеленый город" и ДРСУ.

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