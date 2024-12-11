В 17 населенных пунктах Пашского поселения отключена электроэнергия

Предварительно, отсутствие электричества связано с погодными условиями в регионе.

В Волховской городской прокуратуре организована проверка по факту происшествия в Пашском сельском поселении. По словам местных жителей, в 17 населенных пунктах не первый день отсутствует электричество. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Ленинградской области.

В ходе проверки будет дана комплексная оценка действиям ресурсоснабжающей организации ПАО "Россети Ленэнерго" в части своевременного и достаточного принятия мер по устранению аварийной ситуации, причин и условий, способствующих нарушению прав граждан на обеспечение коммунальным ресурсом. Прокуратура Ленинградской области

Согласно предварительным данным, отключение электричества и перебои подачи электроэнергии связано с неблагоприятными погодными условиями, которые обострились в регионе в связи с циклоном "Чарли".

По факту происшествия состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в рамках которого были приняты меры для стабилизации ситуации в Пашском поселении. В регионе были мобилизованы дополнительные аварийные бригады, местным жителям выдадут дизель-генераторы. На данный момент 9 населенных пунктов были обеспечены электричеством.

В настоящее время угроза жизни и здоровью граждан отсутствует, дома обеспечены печным отоплением, выполнены работы по зимнему содержанию дорог, что обеспечивает проезд автомобилей спецтранспорта, обеспечен подвоз продуктов питания и первой необходимости. Прокуратура Ленинградской области

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