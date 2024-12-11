Мшинскую школу открыли после капитального ремонта

В ней проходят обучение свыше 200 учеников.

Заметситель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов открыл Мшинкую школу после капитального ремонта, производимого в заведении, – рассказали в пресс-службе региональной администрации.

По словам чиновника, в учреждении обновили парты, поставили швейные машины, а также организовали просторный зал для занятий физической культурой.

Капитальный ремонт школ – это в первую очередь о качественном обучении и развитии детей в Ленинградской области. Мы создаем современные условия для раскрытия творческого потенциала школьников в комфортной и вдохновляющей атмосфере через благоустройство и улучшение образовательной инфраструктуры. Николай Емельянов, Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам

Емельянов также отметил, что обновление кровли, инженерных сетей и техники региональные власти провели в рамках программы "Модернизация школьных систем образования". Обустройством пришкольной территории – асфальтированием дорог, обновлением освещения, оснащением детской площадки и теплицы для агрокласса – занимались в муниципалитете.

В обновленной школе учатся более 200 школьников: 86 младшеклассников, 103 ученика средней школы и 16 старшеклассников. Администрация Ленинградской области

Ранее мы сообщали, что уровень загрузки петербургских гостиниц вернулся к допандемийным показателям.

Фото: Администрация Ленинградской области