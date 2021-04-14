Молодежный центр военной подготовки "Авангард" открылся в Ленобласти

Еще одно учреждение обещают построить в Гатчинском районе.

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания детей и молодежи "Авангард 47" накануне был открыт во Всеволожском районе Ленинградской области. В скором времени второй такой же центр намерены построить в Гатчинском районе, – следует из сообщения в личном Telegram-канале губернатора региона Александра Дрозденко.

В Разметелево центр подготовки школьников уже принимает первые смены: теория, практика и тактика – как вести себя в чрезвычайной ситуации, как помочь близким, оказать первую помощь тем, кто рядом. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Глава Ленобласти также отметил, что каждый старшеклассник из региона должен будет пройти пятидневные сборы в одном из центров "Авангарда", чтобы в ответственный момент чрезвычайного происшествия любой из них смог встать на защиту родных и страны.

Ранее в пресс-службе администрации Ленобласти сообщали о намерении создать учебный центр для будущих операторов БПЛА.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко