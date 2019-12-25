Более 12% вакантных площадей в петербургских ТЦ приходится на аутлеты

За полгода количество свободных помещений увеличилось на 1 п.п. - до 5,3%.

Основная часть вакантных площадей в ТЦ Петербурга занята аутлетами. За первые 6 месяцев 2022 года они составили 12,3% от общего количества свободных площадей. Об этом сообщили аналитики консалтинговой компании Knight Frank St. Petersburg.

В общей сложности число свободных помещений в торговых центрах выросла на 1 п.п - до 5,3%. Это не касается региональных торговых площадок - там убывание составило всего 2,1%. Кроме того, статистика по районным ТЦ составила 9,7% вакантных площадей, в ТЦ в округах – 8%.

Судя по данным компании, во втором полугодии открытия новых торговых центров не предвидится, что поспособствует сдерживанию показателя.

Ранее мы сообщили о том, что пространство у станции метро "Старая Деревня" ждет благоустройство.

Фото: Piter.TV