В Петербурге объявлены первые в этом году аукционы на приобретение "социальных" квартир

"Социальное" жильё предназначено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга объявил электронные аукционы по приобретению жилых помещений (квартир) в городскую собственность. Максимальная цена одного контракта – 6 617 633,82 рублей, общая сумма закупок – порядка 198,5 млн рублей, рассказали в КИО.

"Социальное" жильё предназначено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Планируется приобрести 30 однокомнатных квартир площадью от 33 кв. м и до 42,99 кв. м каждая. Все квартиры должны быть расположены в многоквартирных домах не старше 1990 года постройки в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Кронштадтском, Курортном, Московском, Невском, Петроградском, Приморском, Фрунзенском или Центральном районах.

Приобретаемые квартиры должны иметь чистовую отделку, быть безопасными для проживания. В жилье должно быть установлено необходимое инженерное оборудование, сантехника, кухонные плиты, системы пожарной безопасности.

Итоги всех аукционов будут определены I квартале текущего года.

За прошлый год 4756 петербургских семей получили выплаты на покупку и строительство жилья. Общая сумма содействия составила 18,53 млрд рублей. При этом за прошлый год новое жилье приобрели 5686 семей, получивших свидетельства в 2022 и 2023 годах. Всего получателям социальных выплат было перечислено 20,4 млрд рублей.

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