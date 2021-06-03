На Богатырском проспекте закрыли парк аттракционов

Рейды в летний период будут регулярными.

Сотрудники Смольного ликвидировали самовольно размещенный парк развлечений в Приморском районе. Два детских батута, бассейн для аквазорбов и кассовая будка были размещены незаконно, сообщила 3 июня пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга.

Оборудование занимало площадь в 160 кв.метров. Его изъяли и поместили на склад временного хранения.

В отношении индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении. Ранее он уже привлекался к ответственности.

Для аттракционов и парков развлечений существуют особые требования, так как они могут быть небезопасны. Владельца должны получить сертификаты Гостехнадзора, паспорта на каждую единицу оборудование и документы, которые подтвердят проведение их технического освидетельствования.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что территорию бывшей стройплощадки "Горская" расчистили от незаконных объектов.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом