На Богатырском проспекте закрыли парк аттракционов

Сотрудники Смольного ликвидировали самовольно размещенный парк развлечений в Приморском районе. Два детских батута, бассейн для аквазорбов и кассовая будка были размещены незаконно, сообщила 3 июня пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга.
Оборудование занимало площадь в 160 кв.метров. Его изъяли и поместили на склад временного хранения.
В отношении индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении. Ранее он уже привлекался к ответственности.
Для аттракционов и парков развлечений существуют особые требования, так как они могут быть небезопасны. Владельца должны получить сертификаты Гостехнадзора, паспорта на каждую единицу оборудование и документы, которые подтвердят проведение их технического освидетельствования.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что территорию бывшей стройплощадки "Горская" расчистили от незаконных объектов.
Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом
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