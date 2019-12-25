Территорию бывшей стройплощадки "Горская" расчистили от незаконных объектов

Освобождать площадку начали весной прошлого года.

Территорию бывшей строительной площадки КЗС "Горская" расчищают от незаконной торговли, подготавливая ее для размещения там тематического парка, передает пресс-служба ККИ в среду, 26 мая.

Нежилой фонд участка был обследован в феврале-марте текущего года. В ходе проверки оказалось, что территории "живут" склады, офисы, гаражи, продуктовые магазины и прочее, с чем у города уже не действует договор аренды.

В пресс-службе уточнили, что восемь объектов нежилого фонда должны были освободить помещения в добровольном порядке еще в марте, потому как договор аренды истек в январе. Из-за того, что предприниматели не переехали сами, чиновником пришлось им "помочь" – все вещи вывезены, а помещения консервированы и опечатаны.

Ранее мы писали, что власти Петербурга освобождают Апраксин Двор от незаконной торговли.

Фото: пресс-служба ККИ