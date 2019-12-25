  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Территорию бывшей стройплощадки "Горская" расчистили от незаконных объектов
Сегодня, 9:55
121
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Территорию бывшей стройплощадки "Горская" расчистили от незаконных объектов

0 0

Освобождать площадку начали весной прошлого года.

Территорию бывшей строительной площадки КЗС "Горская" расчищают от незаконной торговли, подготавливая ее для размещения там тематического парка, передает пресс-служба ККИ в среду, 26 мая.

Нежилой фонд участка был обследован в феврале-марте текущего года. В ходе проверки оказалось, что территории "живут" склады, офисы, гаражи, продуктовые магазины и прочее, с чем у города уже не действует договор аренды. 

В пресс-службе уточнили, что восемь объектов нежилого фонда должны были освободить помещения в добровольном порядке еще в марте, потому как договор аренды истек в январе. Из-за того, что предприниматели не переехали сами, чиновником пришлось им "помочь" – все вещи вывезены, а помещения консервированы и опечатаны.

Ранее мы писали, что власти Петербурга освобождают Апраксин Двор от незаконной торговли.

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: незаконная торговля, стройплощадка горская
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии