В Петербурге прошла аттестация экскурсоводов и гидов

Аттестация стала обязательной с этого года.

В Петербурге прошли первые квалификационные экзамены для гидов-переводчиков и экскурсоводов. Все участники прошли аттестацию, сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на комитет по развитию туризма.

Специалистам нужно было сдать тестовую и практическую часть. В первой они должны были продемонстрировать свой уровень знаний истории Петербурга, его архитектуры и культуры. Нужно было ответить как минимум на 23 вопроса из 30. А во втором каждый показывал свои знания. Так, например, Ксения Иванченко "провела экскурсию" по Марсову полю, а Ольга Голубева рассказала историю возведения Стрелки Васильевского острова.

Следующая аттестация пройдет с 20 по 21 ноября 2022 года.

Ранее Piter.tv подробнее рассказывал об аттестации.

Фото: Piter.tv