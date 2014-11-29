Более 600 спасателей прошли аттестацию в Ленобласти за год

Также квалификацию подтвердили 20 профессиональных аварийно-спасательных формирований региона.

За прошедшие 12 месяцев в Ленинградской области прошли аттестацию, а также подтвердили и повысили квалификацию 667 спасателей и 20 профессиональных аварийно-спасательных формирований. Такие цифры озвучил вице-губернатор 47-ого региона Михаил Ильин в рамках Комиссии по аттестации соответствующих формирований.

Руководитель подчеркнул, что исход экстренной ситуации напрямую зависит от уровня профессионализма и способности быстро принимать решения. Кроме того, за счёт аттестации спасатели оттачивают и обновляют свои навыки на учениях и профессиональных соревнованиях.

Для прохождения аттестации нужно предоставить комплект необходимых документов, а также успешно сдать зачёты по специальной и физической подготовке.

Ранее мы сообщили о том, что за год в Ленобласти возвели 12 новых школ и детских садов.

Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области