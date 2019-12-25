За год в Ленобласти возвели 12 новых школ и детских садов

В ходе тематических секций родители и педагоги обсудили такие вопросы, как профориентация, дополнительное образование, психологический комфорт детей и другие аспекты воспитания.

В течение 2023 года в 47-ом регионе было построено и приобретено 12 новых школ и детских садов. Ещё столько же учебных заведений включены в региональную программу реновации. Подведение итогов п состоялось на областном родительском форуме в Гатчине.

В ходе тематических секций родители и педагоги обсудили такие вопросы, как профориентация, дополнительное образование, психологический комфорт детей и другие аспекты воспитания. Пленарная часть мероприятия была разделена на два направления: "Гражданское и патриотическое воспитание" и "Семья и школа: договор или союзничество?". В конце обсуждения провели открытый микрофон, где родители имели возможность задать интересующие их вопросы.

Добавим, что региональная программа реновации школ действует в Ленобласти с 2015 года.

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Фото: Piter.TV