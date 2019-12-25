В Ленобласти рассказали о цифровизации транспортной отрасли

Особое внимание будет уделено цифровизации сферы такси, которая позволит контролировать легальность и безопасность перевозок, а также систематизировать работу агрегаторов.

В Ленобласти активно продвигают цифровизацию транспортной отрасли. В рамках приближающейся реформы особое внимание будет уделено именно этому направлению. Недавно региональный комитет по транспорту принял участие в международном форуме, посвящённом цифровым технологиям в сфере транспорта и логистики. О планах на будущее в ходе мероприятия рассказал глава ведомства Михаил Присяжнюк.

Форум собрал представителей транспортных, логистических и IT-компаний, органы власти, а также ведущих экспертов. Во время своего выступления перед участниками встречи, Присяжнюк от имени своего ведомства выразил намерение сделать жизнь перевозчиков и пассажиров проще. Особое внимание будет уделено цифровизации сферы такси, которая позволит контролировать легальность и безопасность перевозок, а также систематизировать работу агрегаторов.

Руководитель добавил, что для регион ставит перед собой задачу обеспечить безналичную оплату как для перевозчиков, так и для пассажиров. Ведётся работа над разработкой мобильного приложения, которое позволит получать информацию о прогнозном времени прибытия автобуса. Кроме того, обсуждается возможность внедрения системы "говорящий город", чтобы люди с ограниченными возможностями могли пользоваться транспортными услугами с комфортом.

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Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти