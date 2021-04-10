В пожарную службу Ленобласти доставили девять новых прицепов

Поставка осуществлена в рамках федерального проекта "сохранение лесов" нацпроекта "экология".

В пожарную службу Ленинградской области поступило девять транспортных прицепов для быстрой доставки техники к местам пожаров. Они будут использоваться для перевозки технологического оборудования, средств пожаротушения и огнетушащих жидкостей. Об этом пишет пресс-служба администрации региона.

Поставка осуществлена в рамках федерального проекта "сохранение лесов" нацпроекта "экология". В 2023 году автопарк пожарно-химических станций региональных лесничеств увеличился на 22 единицы лесопожарной техники, все из них будут отечественного производства.

В областном правительстве добавили, что доля лесных пожаров, устранённых в течение первых суток, составила 100% при плане 85,9%. Площадь лесных пожаров на лесных участках составила 104,21 га, что ниже целевой отметки в 155,84 га.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти нарастят вместимость школ и детских садов.

Фото: Правительство Ленобласти