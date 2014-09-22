В Ленобласти нарастят вместимость школ и детских садов

Мощность новых школ в региональных поселениях, расположенных в агломерации, выросла с 91 места до 110 на одну тыс. жителей. В детских садах показатель увеличили до 61 места.

По поручению губернатора Александра Дрозденко, правительство 47-ого региона обновило планы по градостроительству, касающиеся проектирования школ и детских садов. Согласно информации, представленной пресс-службой правительства Ленобласти, для этих объектов увеличили нормативы.



Таким образом, мощность новых школ в региональных поселениях, расположенных в агломерации, выросла с 91 места до 110 на одну тыс. жителей. В детских садах показатель увеличили до 61 места.



Отмечается, что вместимость образовательных учреждений будет зависеть от статуса населённого пункта. Например, для сельских школ вместимость составит 91 место на одну тыс. учащихся.

Ранее мы сообщили о том, что власти Ленобласти обозначили приоритеты строительства на 2024 год.

Фото: Правительство Ленобласти