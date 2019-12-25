Гиды и экскурсоводы должны оплатить госпошлину для аттестации

Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев опубликовал файл с основными ответами на вопросы об аттестации гидов и экскурсоводов. С недавнего времени она стала обязательной.

Экскурсоводы и гиды-переводчики должны проходить аттестацию каждые 5 лет. Документы на продление аттестата необходимо подавать не позднее чем за 30 дней до истечения срока его действия. Тому, кто прошел аттестацию, выдается отличительная нагрудная идентификационная карточка.

По закону специалисты могут продолжать свою деятельность без аттестата в течение 1 года, но не позднее 1 июля 2023 года.

Чтобы получить аттестацию, нужно подать ряд документов:

заявление на предоставление услуги;

копию документа, удостоверяющего личность, в том числе, иностранного гражданина;

копия документов о среднем профессиональном или высшем образовании;

копия документов о получении дополнительного образования в области, соответствующей профилю работы;

цветная фотография размером 3 на 4 см;

копия документов, подтверждающих наличие стажа работы по профессии экскурсовод или гид-переводчик.

Для экскурсоводов со стажем менее 3 лет квалификационный экзамен проводится в 2 этапа: тестирование и практическое задание. Те, кто работает более 3 лет, выполняют только практическое задание. Оно подразумевает устный ответ на вопрос в билете. Гиды-переводчики сдают практическую часть на русском и иностранном языке.

Госпошлина за сдачу экзамена составляет 1300 рублей. При оплате на Госуслугах стоимость составляет 910 рублей.

Более подробную информацию можно получить на сайте Visit Petersburg.

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