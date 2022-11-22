Атомный ледокол "Урал" прибыл на ремонт в Кронштадтский морской завод

Атомный ледокол "Урал" проекта 22220 покинул Балтийский завод и прибыл на ремонт в Кронштадтский морской завод. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского завода в пятницу, 1 сентября.
Запланирован осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса ледокола. Кроме того, будут проведены необходимые работы, в том числе окраска подводной части корпуса и восстановление маркировки.
Отметим, что универсальный атомный ледокол "Урал" – третье судно проекта 22220, которое построили на Балтийском заводе.
Ранее мы рассказывали о том, что строительство атомного ледокола проекта 22220 стартовало на Балтийском заводе.
Фото: пресс-служба Балтийского завода
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