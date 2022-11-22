Атомный ледокол "Урал" прибыл на ремонт в Кронштадтский морской завод

Запланирован осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса ледокола.

Атомный ледокол "Урал" проекта 22220 покинул Балтийский завод и прибыл на ремонт в Кронштадтский морской завод. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского завода в пятницу, 1 сентября.

Запланирован осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса ледокола. Кроме того, будут проведены необходимые работы, в том числе окраска подводной части корпуса и восстановление маркировки.

Отметим, что универсальный атомный ледокол "Урал" – третье судно проекта 22220, которое построили на Балтийском заводе.

Ранее мы рассказывали о том, что строительство атомного ледокола проекта 22220 стартовало на Балтийском заводе.

Фото: пресс-служба Балтийского завода