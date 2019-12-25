Строительство атомного ледокола проекта 22220 стартовало на Балтийском заводе

Специалисты приступили к резке металла.

В Петербурге АО "Балтийский завод" начало строительство атомного ледокола проекта 22220. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения сегодня, 15 августа.

Специалисты приступили к резке металла – они раскраивают специализированную сталь корпуса ледокола на станках плазменной резки. Проект является пятым по счету.

Это (строительство – прим. ред.) даст возможность провести модернизацию производства и увеличить число рабочих мест, что важно для завода и экономики региона, особенно в настоящее время. Пресс-служба Балтийского завода

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Фото: пресс-служба Балтийского завода