Атомный ледокол "Урал" прибыл на плановый ремонт в Кронштадт

25 мая 2019-го судно выпустили на воду.

Сегодня, 1 августа, в Кронштадт прибыл универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал" на плановый ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Балтийского завода.

В течение нескольких недель специалисты подготовят судно для дальнейшей его буксировки в акваторию Кронштадтского морского завода. Согласно гарантийным обязательствам, запланирован осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса. Кроме того, пройдут окраска подводной части корпуса и восстановление маркировки.

Отметим, что "Урал" – второй подобный ледокол проекта, который был заложен 25 июля 2016 года. Уже 25 мая 2019-го судно выпустили на воду.

Ранее мы сообщали о том, что по решению суда "Серебряного кита" уберут из акватории Невы.

Фото: пресс-служба Балтийского завода