К Земле приближается только что открытый астероид

Сообщается, что он приблизится на самое близкое расстояние к Земле 22 марта.

NASA сообщает, что к Земле приблизится астероид 2019EA2 уже на этой неделе.

9 марта 2019 года был открыт новый астероид. Его размеры приблизительно 20-40 метров в диаметре. Сейчас он на огромной скорости (5 километров в секунду) приближается к Земле. 22 марта в 4 часа 53 минуты (по московскому времени) астероид 2019EA2 будет находиться на минимальном расстоянии от Земли, всего 305 тысяч километров. Это расстояние меньше расстояния между Луной и Землей на 80 тысяч километров.

Но тем не менее астрофизики уверяют, что это не несет никакой опасности. Астероид пролетит мимо, а следующее его сближение произойдет через 10 лет в 2029 году 3 февраля. В следующий раз 2019EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии примерно 21 миллионов километров.

Видео: Twitter/@Rainmaker1973; YouTube/nemesis maturity