Житель Колпино арестован по подозрению в распространении синтетического наркотика

При себе у него было 42 свертка весом около 300 граммов.

Полицейскими Фрунзенского района задержан житель Колпино, подозреваемый в распространении синтетического наркотика. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Нарядом ППС 18 февраля у дома 74 по улице Софийская за употребление наркотических средств или психотропных веществ был задержан неработающий 42-летний житель Колпино. Мужчина был доставлен в отдел полиции Фрунзенского района, где у него в ходе личного досмотра из сумки было изъято 42 свертка, в которых находился синтетический наркотик, общей массой около 300 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый арестован.

Житель Невского района 11 лет проведет в колонии за "закладки" с наркотиками.

Фото: Piter.tv