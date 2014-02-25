У садоводства под Всеволожском уложили асфальт с ароматом ягод

Асфальт с ароматом был уложен на 700 метрах у крупного жилого массива.

В СНТ "Дунай" (Всеволожский район) в экспериментальном режиме уложили асфальт с ароматом ягод. Об этом рассказала заместитель руководителя НИЦ "АБЗ-1" Юлия Романенко.

Рабочие обновили 19 километров трассы от станции "Магнитная" до поселка имени Морозова. Асфальт с ароматом был уложен на 700 метрах у крупного жилого массива. По техническим параметрам данный асфальт имеет такие же характеристики, как и обычный.

Ароматизированные добавки были получены из натурального отечественного сырья.

Фото: правительство Ленобласти