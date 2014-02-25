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У садоводства под Всеволожском уложили асфальт с ароматом ягод
Сегодня, 8:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

У садоводства под Всеволожском уложили асфальт с ароматом ягод

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Асфальт с ароматом был уложен на 700 метрах у крупного жилого массива.

В СНТ "Дунай" (Всеволожский район) в экспериментальном режиме  уложили асфальт с ароматом ягод. Об этом рассказала заместитель руководителя НИЦ "АБЗ-1" Юлия Романенко.

Рабочие обновили 19 километров трассы от станции "Магнитная" до поселка имени Морозова. Асфальт с ароматом был уложен на 700 метрах у крупного жилого массива. По техническим параметрам данный асфальт имеет такие же характеристики, как и обычный. 

Ароматизированные добавки были получены из натурального отечественного сырья. 

Фото: правительство Ленобласти

Теги: асфальт, клубника, ягоды
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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