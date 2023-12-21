На "Южном полукольце" под Петербургом стартовала укладка асфальта

Реконструкцию планируют завершить в 2027 году.

Первый километр нового асфальта уложили при реконструкции "Южного полукольца" под Петербургом, сообщили 25 октября в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия стартовали на 94-м километре дороги А-120 в Тосненском районе Ленобласти. В течение недели на объекте уложат более 11 тыс. "квадратов" верхнего слоя основания и столько же – нижнего.

Работы ведутся в рамках масштабной реконструкции участка. К настоящему времени уже выполнено обследование территории строительства, переустроены водопропускные трубы по основному ходу трассы. Также проведены необходимые мобилизационные мероприятия, продолжаются расчистка полосы отвода от леса и кустарника, снятие растительного слоя грунта и переустройство сетей связи.

Количество полос на участке дороги увеличат с двух до четырех, а встречные потоки разделят парапетным железобетонным ограждением. Реконструкцию планируют завершить в 2027 году.

Ранее мы рассказывали о том, что на Гостилицком шоссе уложили 10 километров асфальта.

Видео, фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"