Петербуржцы провели творческую встречу в парке "Заросли"

Участников угощали блинами и проводили мастер-классы по стрит-арту и мозаике из керамики.

Заброшенная территория на острове Декабристов стала зоной для творчества уличных художников. Активисты, выступающие против строительства дороги в народном парке "Заросли", организовывают встречи и приглашают на них всех желающих.

В минувшие выходные, 13 ноября, художники создавали пиксель-арт, граффити. Кроме того, проводились мастер-классы по мадларку (береговой археологии), аппликации и мозаике из керамики. Петербуржцы поделились фотографиями с творческой встречи.

Напомним, КРТИ планирует построить в городе новую автомагистраль из-за загруженности дорог на Васильевском острове. Некоторые петербуржцы хотят видеть на набережной Макарова парк, а не дорогу. Они выступают за сохранение естественных зарослей и берега.

Видео и фото: ВКонтакте / Заросли — парк на набережной Макарова