В Петербурге новый арт-объект. Неизвестные распечатали на туалетной бумаге Конституцию РФ

В четверг, 17 октября, напротив Конституционного суда на Сенатской площади появился необычный арт-объект. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Неизвестный художник распечатал на туалетной бумаге Конституцию РФ. Он прикрепил туалетный рулон к красной деревянной балке. Многие из пользователей подметили, что это очень "тонкая работа".
Символично получилось! А нас больше интересует, как ему удалось это распечатать?
отмечают очевидцы
Известно, что спустя 30 минут полицейские убрали арт-объект.
Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга появилась "Скитлзстрянка".
Фото:АГИТ РОССИЯ/вк
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