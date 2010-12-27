В Петербурге новый арт-объект. Неизвестные распечатали на туалетной бумаге Конституцию РФ

Спустя 30 минут полицейские убрали арт-объект.

В четверг, 17 октября, напротив Конституционного суда на Сенатской площади появился необычный арт-объект. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Неизвестный художник распечатал на туалетной бумаге Конституцию РФ. Он прикрепил туалетный рулон к красной деревянной балке. Многие из пользователей подметили, что это очень "тонкая работа".

Символично получилось! А нас больше интересует, как ему удалось это распечатать? отмечают очевидцы

Известно, что спустя 30 минут полицейские убрали арт-объект.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга появилась "Скитлзстрянка".

Фото:АГИТ РОССИЯ/вк