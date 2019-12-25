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Участника арт-группы "Явь" задержали во время создания стрит-арта
Сегодня, 10:27
23
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Участника арт-группы "Явь" задержали во время создания стрит-арта

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Пока неизвестно, кому именно не понравился факт создания рисунка на заборе.

Участника арт-группы "Явь" Александра Воронина задержали во время создания стрит-арта на Старо-Петергофском шоссе, 9. Об этом творческое объединение сообщило в своих соцсетях 23 августа.

Вместе с Ворониным увезли Николая Стекольникова, который помогал создавать рисунок, и двух операторов. Их доставили в 77 отдел полиции.

Уличные художники не успели завершить работу. В связи с этим они показали макет того, как это должно было выглядеть. 

Интересно, что полицию явно вызвал не собственник забора, и забирать нас без заявления, зная, что их вызвал не собственник, они не должны.

отметила арт-группа "Явь". 

Фото: ВКонтакте / Арт-группа "Явь"

Теги: арт-группа явь, задержание, стрит-арт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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