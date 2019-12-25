Участника арт-группы "Явь" задержали во время создания стрит-арта

Пока неизвестно, кому именно не понравился факт создания рисунка на заборе.

Участника арт-группы "Явь" Александра Воронина задержали во время создания стрит-арта на Старо-Петергофском шоссе, 9. Об этом творческое объединение сообщило в своих соцсетях 23 августа.

Вместе с Ворониным увезли Николая Стекольникова, который помогал создавать рисунок, и двух операторов. Их доставили в 77 отдел полиции.

Уличные художники не успели завершить работу. В связи с этим они показали макет того, как это должно было выглядеть.

Интересно, что полицию явно вызвал не собственник забора, и забирать нас без заявления, зная, что их вызвал не собственник, они не должны. отметила арт-группа "Явь".

Фото: ВКонтакте / Арт-группа "Явь"