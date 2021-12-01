Художники из арт-группы "Явь" создали график "Надежды" и "Страха"

Работа продолжила график Ильи Кабакова.

Арт-группы "Явь" представила свою новую работу в Петербурге — график "Надежды" и "Страха". За основу стрит-арта был взят график Ильи Кабакова. Он заканчивался на 1983-м году. Художники решили его продолжить.

Мы решили продолжить его работу и продлить график с 1983 по настоящее время. Примерно до 2015 года нас либо не было, либо мы были маленькие и не осознающие, поэтому мы обратились за помощью к арт-критику Павлу Герасименко. Павел прислал описание взлетов и падений своих кривых с 1983 по 2022. арт-группа "Явь".

Художники отметили, что их видение кривых полностью совпало с видением Павла, поэтому они не стали вносить изменения в отрезок.

Работу можно увидеть на Звенигородской улице.

Фото: арт-группа "Явь"