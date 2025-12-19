"Надежда" продолжила проходку тоннеля на Невско-Василеостровской линии

ТПМК прошел более двух тысяч колец на участке метро до станции «Каменка».

"Надежда" возобновила проходку двухпутного тоннеля в петербургском метрополитене после планового обслуживания в границах станции "Каменка".

Санкт-Петербург. На строительстве продолжения Невско-Василеостровской линии метрополитена Санкт-Петербурга продолжается проходка двухпутного тоннеля на участке от станции "Беговая" до станции "Каменка" с промежуточной станцией "Богатырская".

Как сообщили в телеграм-канале "Подземник", тоннелепроходческий механизированный комплекс "Надежда" преодолел отметку в две тысячи сто колец. До завершения проходки остается около четырех сотен колец.

В настоящий момент щит находится в контуре будущей станции "Каменка". Входную торцевую стену станции комплекс прошел 6 декабря.

Для выхода за пределы станции "Каменка" ТПМК необходимо пройти чуть более 60 метров. После установки 2156-го кольца на маршруте комплекса останется только демонтажный котлован, соответствующий 2507-му кольцу.

