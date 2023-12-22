Тоннелепроходческий щит "Надежда" подорожал к торгам до 1 млрд рублей

Годом ранее он оценивался всего в тысячу рублей.

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТМПК S-782) "Надежда", который принадлежит обанкротившемуся "Метрострою", к торгам вырос в цене до 989,1 млн рублей. Об этом информирует "Деловой Петербург".

Годом ранее в рамках отчёта по движимому и недвижимому имуществу компании на улице Маршала Говорова, 39, щит "Надежда" оценивался всего в тысячу рублей.

Щит произведён в 2013 году фирмой Herrenknecht AG (Германия). Он предназначается для проходки тоннелей в связных грунтах с большим количеством глин, суглинков или ила, обладающих низкой водонепроницаемостью, и рассчитан на все этапы работы, которые связаны с разработкой грунта, креплением забоя, уборкой грунта, возведением обделки.

Щит "Надежда" применялся при сооружении Невско-Василеостровской линии до "Беговой", перегонов между станциями "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" на Фрунзенско-Приморской линии. Затем его перевезли для сооружения Большой кольцевой линии метрополитена Москвы. В 2022 году его возвратили в Петербург и отправили на капитальный ремонт. Сейчас щит смонтирован на строительстве станций метро Невско-Василеостровской линии — "Богатырская" и "Каменка".

Ранее мы сообщили о том, что на "Чернышевской" завершили основные строительно-монтажные работы.

Фото: пресс-служба МСС