Каршеринг врезался в мотоциклиста на Арсенальной

Водители пожаловались на затор.

Сегодня, 24 мая, в Калининском районе произошла авария. Дорогу не смогли поделить водитель каршеринга и байкер. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

У дома № 27 по Арсенальной улице водитель арендованной иномарки решил подрезать мотоциклиста, из-за чего тот упал. По предварительным данным, никто не пострадал.

Свидетели предупредили, что в сторону Чугунной улицы образовалась небольшая пробка.

Ранее на Piter.tv: избитого родителями подростка нашли в Приморском районе.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербург