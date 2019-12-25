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Каршеринг врезался в мотоциклиста на Арсенальной
Сегодня, 8:15
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Каршеринг врезался в мотоциклиста на Арсенальной

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Водители пожаловались на затор.

Сегодня, 24 мая, в Калининском районе произошла авария. Дорогу не смогли поделить водитель каршеринга и байкер. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

У дома № 27 по Арсенальной улице водитель арендованной иномарки решил подрезать мотоциклиста, из-за чего тот упал. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Свидетели предупредили, что в сторону Чугунной улицы образовалась небольшая пробка. 

Ранее на Piter.tv: избитого родителями подростка нашли в Приморском районе.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербург

Теги: авария, арсенальная, каршеринг, мотоцикл
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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