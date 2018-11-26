В квартире 59-летнего мужчины на Будапештской улице нашли арсенал

Задержан житель Будапештской улицы в Петербурге, который связан с незаконным оборотом оружия. Об этом 27 декабря пишет "Фонтанка".
В ходе обысков у 59-летнего мужчины были изъяты четыре револьвера, пять пистолетов, ружье, а также обрез. Кроме того, на экспертизу отправились различные части оружия и самодельные устройства для стрельбы, патроны и порох. На петербуржца официально ничего из перечисленного не зарегистрировано.
Возбуждено уголовное дело, мужчину задержали и поместили в спецприемник.
Ранее на Piter.TV: неизвестный выстрелил в автомобиль в Адмиралтейском районе.
Фото: Piter.TV
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