  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В квартире 59-летнего мужчины на Будапештской улице нашли арсенал
Сегодня, 9:58
89
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В квартире 59-летнего мужчины на Будапештской улице нашли арсенал

0 0

У мужчины были изъяты четыре револьвера, пять пистолетов, ружье, а также обрез.

Задержан житель Будапештской улицы в Петербурге, который связан с незаконным оборотом оружия. Об этом 27 декабря пишет "Фонтанка". 

В ходе обысков у 59-летнего мужчины были изъяты четыре револьвера, пять пистолетов, ружье, а также обрез. Кроме того, на экспертизу отправились различные части оружия и самодельные устройства для стрельбы, патроны и порох. На петербуржца официально ничего из перечисленного не зарегистрировано. 

Возбуждено уголовное дело, мужчину задержали и поместили в спецприемник.

Ранее на Piter.TV: неизвестный выстрелил в автомобиль в Адмиралтейском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: арсенал оружия, будапештская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии